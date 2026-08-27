Диетолог Денисова предупредила о рисках домашнего квашения овощей

Домашние ферментированные овощи полезны только при соблюдении гигиены, технологии и умеренности. Врач-диетолог Наталья Денисова назвала основные риски такого продукта, сообщает kp.ru .

Денисова пояснила, что квашеные овощи содержат продукты молочнокислой ферментации. Лактобактерии превращают сахара в молочную кислоту, а ферментация помогает усваивать часть витаминов и минералов.

Однако избыток соли задерживает жидкость, повышает давление и нагружает почки. Людям с гипертонией, болезнями сердца и почек стоит ограничить порции или промывать овощи перед едой. При длительной ферментации и неправильном хранении также может накопиться гистамин, вызывающий головную боль, покраснение лица и расстройство пищеварения у людей с непереносимостью.

Денисова предупредила, что без соблюдения гигиены и температуры продукт может покрыться плесенью или испортиться. Герметичная закатка особенно опасна: в бескислородной среде теоретически способен образоваться ботулотоксин. Овощи с гнилостным запахом, слизью, плесенью или вздутой крышкой нужно выбросить.

Эксперт посоветовала квасить овощи открытым способом, в рассоле и под гнетом, а готовый продукт хранить в холодильнике. Оптимальная порция составляет одну-две столовые ложки в день. При обострении гастрита, язвы, панкреатита, колита, рефлюксе и синдроме раздраженного кишечника с диареей от таких продуктов следует отказаться, передает RT.