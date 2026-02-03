Диетолог Денисенко сообщила, что бананы снабжают организм «правильной» энергией

Специалист включила в список авокадо. Он содержит полиненасыщенные жиры, которые делают его сытным и высокоэнергетическим продуктом. Плоды богаты калием, железом, медью, магнием, кальцием и фосфором, а также витаминами А, С, Е, Р и группы В.

Эксперт также обратила внимание на пользу бананов. Такой фрукт отлично утоляет голод и снабжает организм «правильной» энергией. В нем много витаминов Е и С, а также магния и калия.

Медик посоветовала включить в рацион гранат. Он содержит антиоксиданты, витамины А, С, Е, В5, В3, а также железо и фолиевую кислоту.