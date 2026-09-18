Диетолог Денисенко рассказала, как получить максимум пользы от кефира

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко рассказала RT , что кисломолочные продукты, такие как кефир и йогурт, содержат лакто- и бифидобактерии, которые поддерживают нормальную микрофлору кишечника.

По словам эксперта, кисломолочные продукты также содержат кальций, который усваивается в присутствии жира. Поэтому полностью обезжиренный кефир может быть менее предпочтительным, если человек рассчитывает получить из него этот минерал, пишет АБН24.

Денисенко отметила, что кисломолочные продукты обладают иммуномодулирующими свойствами, так как кишечные бактерии играют значительную роль в защитных функциях иммунной системы.

Диетолог подчеркнула, что наиболее полезными являются продукты, которые не подвергались длительной термической обработке, например, домашний йогурт.

Однако важно учитывать индивидуальную переносимость продукта. Если она отсутствует, от кисломолочной продукции следует отказаться.