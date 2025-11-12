Диетолог Денисенко рассказала, что брокколи, ягоды и темный шоколад помогают в борьбе со стрессом

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU поделилась рекомендациями о том, какие продукты могут помочь снизить уровень тревожности и поддержать организм в сложных ситуациях.

Доктор отметила, что для борьбы со стрессом полезны прогулки, медитация и правильное питание. В частности, она подчеркнула, что 40 грамм темного шоколада в день могут помочь справиться со стрессом, так как шоколад способствует выбросу эндорфинов — гормонов радости и удовольствия.

В список продуктов, которые стоит включить в рацион, также входят сельдерей, чеснок, солодка, жирная рыба, ромашковый чай и орехи. Эти продукты рекомендуется сочетать с другими методами расслабления.

Врач добавила, что овощи семейства крестоцветных, такие как брюссельская, белокочанная капуста и брокколи, помогают снизить уровень тревожности и депрессии. Кроме того, они стимулируют выработку ферментов, которые останавливают рост раковых клеток.

Также полезны оливковое масло и ягоды — малина, черника, ежевика и черная смородина. Они поддерживают работу сердца и мозга и помогают справляться с хроническим стрессом, подчеркнула Денисенко.