Диетолог Денисенко призвала не забывать о важности употребления теплой воды в холодное время года

В зимний период многие предпочитают согреваться горячим чаем, однако врач-диетолог Людмила Денисенко советует не забывать о важности употребления теплой воды. Об этом написал KP.RU .

По словам специалиста, именно вода помогает поддерживать иммунитет и предотвращает обезвоживание, которое зимой возникает чаще, чем кажется. «Только пить надо обычную воду комнатной температуры, — отметила Денисенко. — Ведь большая часть напитков (чай, особенно травяной, кофе) обладают мочегонным эффектом, а значит, способствуют выводу воды в большем количестве».

Диетолог подчеркнула, что при недостатке воды чувство жажды притупляется, и человек может жить в состоянии хронического обезвоживания, что со временем приводит к простудам, проблемам с суставами и почками.

Людмила Денисенко рекомендовала приучить себя пить воду небольшими порциями — по несколько глотков каждый час, полстакана утром и перед едой, особенно перед прогулкой или физической активностью. Она призвала относиться к воде как к ежедневному «лекарству», которое помогает организму работать правильно.