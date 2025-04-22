Диетолог Денисенко призвала добавить в весенний рацион больше зелени темных оттенков

Весной организм нуждается в дополнительной поддержке. Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU , как с помощью питания можно избежать весеннего авитаминоза.

Эксперт рекомендует добавить в рацион больше зелени темных оттенков. В ней содержится множество витаминов и микроэлементов, которые помогают организму адаптироваться к смене сезона и зарядиться энергией. Овощные салаты с разными травами должны стать основой рациона.

Денисенко также советует употреблять зеленый лук, который помогает железу лучше усваиваться, и не забывать проращивать злаки. Они содержат витамины A, E, группы B, хром, литий и цинк, нехватка которых может привести к нервному истощению.

Кроме того, диетолог рекомендует употреблять морепродукты. Это источник белка, йода и Омега-3 кислот, которые снижают артериальное давление и предотвращают образование тромбов.