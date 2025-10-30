Диетолог Денисенко предупредила, что антидепрессанты могут привести к набору веса

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU о препаратах, которые могут вызвать нежелательный набор веса в качестве побочного эффекта.

По словам специалиста, к таким препаратам относятся некоторые виды мочегонных средств, противосудорожные лекарства, антигистамины, антидепрессанты, противодиабетические препараты, кортикостероиды и нейролептики.

Также доктор отметила, что прибавку в весе могут вызвать антациды, которые назначают при изжоге, гастрите или язвенной болезни. Они снижают кислотность, но могут нарушать переваривание белков, повышать аппетит или задерживать жидкость в организме.

Кроме того, частое использование антибиотиков влияет на вес. Они уничтожают полезную микрофлору кишечника, что нарушает метаболизм и может приводить к преддиабетическим состояниям, предупредила Денисенко.