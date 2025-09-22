Диетолог Денисенко посоветовала готовить пасту «аль денте» для сохранения максимальной пользы

Диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU рассказала о пользе пасты и правильном способе ее приготовления. Эксперт отметила, что первыми изделия из муки, воды и яиц придумали китайцы. Итальянцы же стали готовить пасту из пшеничной муки грубого помола.

По словам специалиста, макаронные изделия легко усваиваются и содержат полезные вещества: углеводы, белки, витамины группы В и минералы. Настоящая итальянская паста входит в средиземноморскую диету, признанную ЮНЕСКО достоянием человечества.

«В книге "Лечебное питание" профессоров Губергриц и Линевского есть фраза: "Макаронные изделия относятся к числу продуктов, которые хорошо усваиваются; содержат 71% углеводов, до 13% белков, небольшое количество минеральных солей, витаминов и очень мало клетчатки"», — отметила врач.

Чтобы получить максимум пользы, пасту стоит готовить «аль денте». Тогда клетчатка помогает выводить холестерин, чувство сытости держится дольше, а витамины поддерживают обмен веществ и пищеварение, подчеркнула Денисенко.