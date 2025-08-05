Диетолог Денисенко объяснила снижение аппетита в жару изменением обмена веществ

Диетолог Людмила Денисенко рассказала сайту KP.RU , что летом многие замечают снижение аппетита, и этому есть объяснение. Все дело в изменении обмена веществ, которым сопровождаются жара и повышенная влажность.

Как пояснила медик, при высокой температуре воздуха организм теряет много жидкости, из-за чего появляется чувство сухости во рту.

«Отсюда и снижение аппетита, и ухудшение усвояемости пищи», — отметила врач.

По ее словам, жара также ускоряет расход водорастворимых витаминов, таких как С, B1, B2, B6 и РР, что может привести к их дефициту. Денисенко посоветовала делать основные приемы пищи утром и вечером, а днем ограничиться легкими перекусами.