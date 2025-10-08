Диетолог Чунтонова посоветовала хранить фарш в холодильнике не больше суток

«Обнаружение сальмонеллы в курином фарше — это серьезный сигнал, поскольку сальмонеллез относится к острым кишечным инфекциям, которые могут привести к тяжелому отравлению и даже госпитализации», — отметила специалист.

Симптомы отравления могут проявиться через 6–24 часа после употребления зараженного продукта. В группе риска — дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Заражение мяса может произойти при нарушении санитарных норм во время убоя и разделки птицы, а также при неправильном хранении. Диетолог рекомендовала тщательно прожаривать фарш, использовать отдельные нож и доску для сырого мяса и хранить фарш в холодильнике не более суток.