Диетолог Чунтонова: избыток витамина C может вызвать проблемы с ЖКТ и зубами

Витамин C помогает поддерживать иммунную систему и состояние кожи, однако его избыток способен спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала диетолог Ольга Чунтонова в беседе с Life.
По словам эксперта, высокие дозы вызывают раздражение слизистой оболочки пищеварительной системы. Результатом могут стать диарея, боли в животе, тошнота.
Врач также отметила негативное воздействие чрезмерного употребления витамина C на полость рта. Среди последствий — разрушение эмали зубов и повышенная чувствительность. Кроме того, человек рискует столкнуться с аллергией в виде высыпаний, покраснения и зуда.
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