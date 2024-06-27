Диетолог Чухачева развеяла миф о том, что разгрузочные дни помогают похудеть

Разгрузочные дни, предполагающие частичный или полный отказ от еды, не помогут сбросить вес. Таким мнением поделилась с «Газетой.ru» врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева.

Она объяснила, что голодания в итоге только приведут к новым срывам. И в результате человек не только не сбросит лишние килограммы, но и наберет новые.

«Интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не обладают большей эффективностью в снижении массы тела по сравнению с малокалорийным сбалансированным питанием», — подчеркнула врач.

Как добавил сайт KP.RU, для того, чтобы сбросить вес, нужно продумать свой рацион и скорректировать его со специалистом.