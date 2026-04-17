Диетолог Черняева рассказала, что базилик может замедлить процессы старения

Врач-терапевт, диетолог и нутрициолог клиники эстетической медицины Мария Черняева в интервью радио Sputnik рассказала о пользе базилика. Эксперт объяснила, что он обладает мощными антиоксидантными свойствами и может замедлять процессы старения.

«Базилик, за счет мощных полифенольных соединений, прежде всего хлорогеновой и розмариновой кислоты, способен улучшать память и замедлять процессы старения, потому что действует на такую область мозга, как гиппокамп, который отвечает за память», — уточнила Черняева.

Также в базилике содержится много витамина С, который обладает противовоспалительным и иммуномодулирующим свойством, и витамина К, улучшающего свойства сосудистой стенки и уменьшающего гликацию.

Однако врач не рекомендует ограничиваться только базиликом. Она советует употреблять разнообразную зелень.

«Пусть ваши салаты будут пестреть от зелени, там будут разные салатные листья, в том числе и базилик, как зеленый, так и фиолетовый», — заключила Черняева.