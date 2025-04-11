Диетолог Черняева: людям с гипертонией следует ограничить потребление томатных соусов

Томатный соус — популярный продукт, изготавливающийся из измельченных помидоров с добавлением соли, сахара, уксуса и специй. Врач-диетолог Мария Черняева в интервью «Радио 1»отметила, что хотя в томатах содержится полезный антиоксидант ликопин, в самом соусе его польза сводится на нет из-за высокого содержания соли, сахара и добавок.
Черняева рекомендовала людям с гипертонией, диабетом и избыточным весом ограничивать потребление таких соусов. Вместо них она предложила отдавать предпочтение свежим томатам или консервированным в собственном соку, написал сайт sibdepo.ru.
Диетолог также обратила внимание на потенциальный вред кислоты в томатах для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.
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