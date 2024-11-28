Диетолог Чехонина заявила, что в день достаточно выпивать два стакана обычной питьевой воды

Большая доля жидкости поступает в организм человека вместе с продуктами. Это следует учитывать при расчете ежедневной нормы употребления воды, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина в беседе с sovainfo.ru .

По словам специалиста, существует рекомендация пить 30-35 миллилитров воды на килограмм нормальной массы тела. Получается, что в среднем женщине требуется порядка 2,1 литра жидкости в сутки, отмечает RT.

Однако это не значит, что нужно ежедневно пить двухлитровую бутылку воды. Большую часть нормы человек получает из продуктов, жидких блюд и напитков. На долю обычной питьевой воды остается около 500 миллилитров, что равно двум стаканам, объяснила Чехонина.