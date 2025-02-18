Диетолог Чехонина: умеренное потребление пельменей не приведет к набору веса

Пельмени — это не просто еда, а часть русской культуры. О преимуществах и спорных качествах этого блюда рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина сайту kp.ru.
Доктор отметила, что пельмени — это сбалансированный продукт, который содержит растительный и животный белок. Однако их употребление должно быть умеренным, это поможет избежать набора веса.
Чехонина также подчеркнула важность разнообразия в питании и предложила добавлять овощи для увеличения полезных компонентов. Магазинные пельмени могут быть качественными, однако для их выбора нужно внимательно изучать состав, заключила врач.
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