Диетолог Чалова предупредила о потенциальном вреде фруктозы в сиропах

Специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья Чалова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что некоторые популярные заменители сахара могут быть опасны для здоровья.

По словам эксперта, сиропы топинамбура и агавы содержат высокий процент фруктозы, которая пагубно влияет на печень.

«Зачастую обычный белый сахар будет намного безопаснее, чем альтернативы, которые сейчас есть на рынке и предлагаются в различных якобы ПП-сладостях», — подчеркнула Чалова.

Диетолог отметила, что несмотря на этикетки «без сахара», многие продукты содержат фруктозу, которая может нанести вред организму при избыточном потреблении.