Диетолог Бурлаков связал риск развития рака с длительным пребыванием в соцсетях

Диетолог Александр Бурлаков предупредил о потенциальном вреде продолжительного пребывания в социальных сетях и регулярного использования электронных устройств. По его словам, опасность заключается в недостаточной физической активности, написала «Общественная служба новостей» .

«Сами смартфоны не являются причиной развития онкологических заболеваний, однако их чрезмерное использование часто связано с недостатком физической активности, который считается одним из факторов риска», — пояснил диетолог.

Он отметил, что научные исследования выявили связь между продолжительным нахождением перед экраном и увеличенной вероятностью возникновения определенных типов рака. У людей, которые много времени проводят в сидячем положении, риск развития рака толстой кишки может быть выше на 50%, а рака эндометрия — на 70%, добавило Ura.ru.

Также диетолог подчеркнул, что систематические физические нагрузки помогают снизить риски, связанные с малоподвижным образом жизни.