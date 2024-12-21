Диетолог Бурякова: здоровым людям можно пить одну чашку горячего шоколада в день

21 декабря отмечается День горячего шоколада. «Тульская служба новостей» поговорила с диетологом-эндокринологом Юлией Буряковой о пользе этого напитка и о том, сколько его можно употреблять без вреда для здоровья.

Юлия Бурякова отметила, что горячий шоколад не только вкусный, но и полезный напиток. Его польза обусловлена главным ингредиентом — какао-бобами.

«Шоколад содержит вещества, которые стимулируют центральную нервную систему, дарят бодрость, улучшают работоспособность и поднимают настроение», — добавила эксперт.

Бурякова также отметила, что горячий шоколад богат еще и полифенолами, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и увеличивают устойчивость организма к вирусам.

Но хоть горячий шоколад и содержит много полезных элементов, у него есть ограничения. В напитке есть сахар и молоко, поэтому его употребление может привести к негативным последствиям.

«Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, лактазной недостаточностью или непереносимостью молочных продуктов лучше избегать употребления горячего шоколада», — пояснила Юлия Бурякова.

Тем, кто у кого есть лишний вес, а также людям с предиабетом или диабетом нужно быть осторожными и не увлекаться этим напитком.

Диетолог рекомендует употреблять одну чашку горячего шоколада в день людям без ограничений по здоровью.