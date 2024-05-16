Диетолог Бурякова призвала людей с патологиями поджелудочно-кишечного тракта относиться к гороху с осторожностью | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 15:04 Диетолог Бурякова призвала людей с патологиями поджелудочно-кишечного тракта относиться к гороху с осторожностью

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Горох в своем составе содержит не только большое количество клетчатки, но и сложные углеводы, которые служат хорошим источником энергии. Однако людям с патологиями поджелудочно-кишечного тракта следует относится к этому продукту с осторожностью, рассказала «ТСН 24» врач-диетолог Юлия Бурякова.

«Из-за высокого содержания клетчатки в продукте, горох способен вызывать вздутие живота, процессы усиления перистальтики», — пояснила специалист.

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Диетолог также призвала исключить из рациона горох людям с подагрой и гиперурикемией. У кого нет противопоказаний, можно смело есть бобовые в свежем, сушеном, замороженном и даже консервированном виде.