Диетолог Будасси: опята в рационе помогают похудеть и укрепить иммунитет
Диетолог Маргарита Будасси перечислила полезные свойства опят. Они содержат большое количество витаминов и противовирусных веществ, отметила эксперт в беседе с «Новосибирскими новостями».
По словам врача, данный гриб называют природным антибиотиком. Такое блюдо отлично подойдет в сезон простуд. Кроме того, оно помогает в борьбе с кишечной палочкой и стафилококком.
Медик посоветовала худеющим включить в рацион опята. Продукт имеет низкую калорийность, однако надолго дарит чувство сытости, добавило Ura.ru.
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