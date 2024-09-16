Диетолог Будасси: опята в рационе помогают похудеть и укрепить иммунитет

Диетолог Маргарита Будасси перечислила полезные свойства опят. Они содержат большое количество витаминов и противовирусных веществ, отметила эксперт в беседе с « Новосибирскими новостями ».

По словам врача, данный гриб называют природным антибиотиком. Такое блюдо отлично подойдет в сезон простуд. Кроме того, оно помогает в борьбе с кишечной палочкой и стафилококком.

Медик посоветовала худеющим включить в рацион опята. Продукт имеет низкую калорийность, однако надолго дарит чувство сытости, добавило Ura.ru.