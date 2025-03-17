Диетолог Богданова указала на роль дисциплины и водного баланса в похудении

Диетолог и психолог Зоя Богданова поделилась советами, как избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Специалист указала на роль дисциплины в процессе похудения. Речь идет о простых действиях, которые необходимо выполнять регулярно.
«Есть такой момент, когда человек начинает что-то делать и бросает. Нужно преодолеть желание оставить задуманное», — заявила врач.
Она также рекомендовала обратить внимание на режим питания. Стоит исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, такие как сладости и хлебобулочные изделия. Эксперт призвала поддерживать водный баланс и выпивать хотя бы три стакана воды в день.
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