Диетолог Богданова рассказала о полезных свойствах клюквы

Клюква богата антиоксидантами и веществами, которые могут помочь в профилактике повторяющихся инфекций. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова.

По словам Богдановой, в клюкве есть органические кислоты, витамин С, растительные пигменты, полифенолы и пищевые волокна.

«Некоторые ее растительные вещества способны затруднять прикрепление бактерий, поэтому клюкву изучают как продукт, который может помогать в профилактике повторяющихся инфекций», — отметила диетолог.

Она добавила, что клюква хорошо переносит замораживание и сохраняет большую часть своих веществ. Свежую ягоду можно добавлять в салаты, использовать как десерт с кедровыми орешками и медом, а также засушивать в дегидраторе или духовке.

Богданова предупредила, что при сушке в ягоде концентрируются природные сахара, а чувствительные к температуре витамины частично разрушаются. Перед использованием сушеную клюкву можно залить водой, чтобы она снова напиталась влагой.

Клюкву также можно ферментировать — квасить отдельно или вместе с капустой, свеклой, морковкой и баклажаном. При ферментации, по словам диетолога, свойства продукта сохраняются. Кроме того, из ягоды делают морсы, настои и добавляют ее в выпечку.