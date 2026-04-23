Диетолог Бобровский сообщил о мощных антиоксидантных свойствах черного перца

Черный перец, который есть практически на каждой кухне, обладает сильными антиоксидантными свойствами благодаря содержанию пиперина. Об этом рассказал диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский в беседе с «Абзацем» .

По словам специалиста, использование свежемолотого черного перца помогает сохранить максимум полезных свойств продукта. Пиперин, придающий перцу жгучесть, также является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от окислительного стресса и преждевременного старения.

«Пиперин препятствует перекисному окислению жиров, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и инфарктам», — пояснил врач.

Кроме того, пиперин благотворно влияет на здоровье сосудов и профилактику атеросклероза.