Диетолог Бобровский рассказал, что кокосовое молоко богато необходимыми нутриентами и жирами

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в интервью «Радио 1» рассказал, что замена обычного молока на кокосовое — это результат специфического маркетинга.

«То есть это такая трендовая технология, которая четко имеет свое начало, но резкого конца у нее нет», — привел слова специалиста сайт RT.

Несмотря на это, кокосовое молоко имеет полезные свойства, отметил Бобровский. Плоды кокосовой пальмы содержат среднецепочечные жирные кислоты и пищевые волокна.

«Еще там имеется источник витаминов группы В, С, Е. Также фолиевая кислота, железо, натрий, кальций и магний», — перечислил врач.