Диетолог Бобровский предупредил об опасности ранних арбузов из-за высокого содержания нитратов

Ранние арбузы могут содержать много нитратов и вредить организму. Об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Он объяснил, что главная опасность заключается в том, что напичканные нитратами арбузы могут вызвать отравление.

«Особенно они опасны людям с ослабленным здоровьем, детям, беременным и пожилым людям», — отметил Бобровский.

Он добавил, что, помимо нитратов, в арбузах может содержаться еще много сомнительных веществ. Поэтому специалист посоветовал сделать выбор в пользу сезонных ягод, овощей и фруктов.