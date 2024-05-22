Диетолог Бобровский посоветовал съедать не более одной порции роллов за раз

Роллы считаются довольно калорийным блюдом. Чтобы избежать набора веса, за раз можно съедать не более одной порции японского блюда, сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, с точки зрения набора веса суши и роллы являются более-менее безопасной едой. При этом во всем важно соблюдать меру. Так, порция роллов должна быть самостоятельным приемом пищи, а не дополнением к ужину.

Бобровский отметил, что в стандартной порции в ресторанах содержится от трех до шести роллов.