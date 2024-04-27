Диетолог Бобровский посоветовал перекусить бананом перед походом в гости, чтобы не переедать | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 10:27 Диетолог Бобровский посоветовал перекусить бананом перед походом в гости, чтобы не переедать

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Поход в гости — это всегда серьезное испытание для ЖКТ, потому что обилие вкусных блюд часто приводит к перееданию. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Он объяснил, что в гостях обычно предлагают жирную и тяжелую для желудка и поджелудочной железы пищу. Поэтому к такому застолью лучше подготовиться заранее.

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«Приходить в гости на голодный желудок и сразу же набрасываться на еду — плохая идея. Перед тем, как идти туда, где вас ожидает шикарный стол, нужно съесть что-то легкое и объемное, <…> даже простой банан спасет от бездумного переедания», — подчеркнул Бобровский.

Он также рекомендовал тщательно пережевывать пищу, сидя за столом. Диетолог отметил, что тарелка перед глазами всегда должна быть полной. Но лучше положить в нее как можно больше овощей, фруктов и зелени.