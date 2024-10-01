Диетолог Бобровский посоветовал обращаться к специалистам, чтобы сбросить вес после 40 лет

Люди старше 40 лет чаще обращаются к специалистам, поскольку самостоятельные попытки похудеть часто оказываются неэффективными. Как объяснил врач-диетолог Андрей Бобровский радио Sputnik , в этом возрасте возникают гормональные изменения, затрудняющие снижение веса.

Если в молодости вес сбрасывался легко, то после 40 лет основным фактором становится пищевое поведение, которое сложно изменить. Также важную роль играет пищевая зависимость и возможность покупать разнообразные продукты.

Бобровский посоветовал обращаться к специалистам, особенно если имеются проблемы со здоровьем, такие как высокий холестерин или давление. В таком случае может подойти низкокалорийное питание, но при неоднократных неудачных попытках требуется профессиональная помощь, включая групповую психотерапию для наиболее эффективного результата.