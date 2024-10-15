Диетолог Бобровский посоветовал есть тыкву в сыром виде для сохранения ее полезных свойств

Тыква — универсальный и полезный продукт для детей, беременных женщин и пожилых людей. Среди основных видов этого продукта — крупноплодная, твердокорая и мускатная тыква, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По его словам, в идеале тыкву нужно употреблять в сыром виде, второе по пользе место занимает парение, третье — запекание. Так возможно сохранить как можно больше витаминов и клетчатки.

Тыква за счет обилия калия помогает в поддержке здоровья сердечно-сосудистой системы. Высокий процент кальция в ее составе положительно влияет на состояние костей, заключил врач.