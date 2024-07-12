Диетолог Бобровский посоветовал добавлять в компоты меньше сахара, чтобы сделать их полезнее

Компоты сами по себе — это довольно бесполезный напиток, потому что они содержат много сахара и минимум витаминов. Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Он объяснил, что хоть как-то сделать компот полезнее можно, если съедать из него фрукты. Это источник дополнительной клетчатки для организма.

«Второй вариант — уменьшить содержание сахара, то есть делать компоты не очень сладкими. Может быть, для кого-то, главным образом для детей, он уже не будет таким вкусным, но польза увеличится значительно», — отметил врач.

Как добавил «Петербургский дневник», также можно делать напиток из разных ягод и фруктов. Тогда набор клетчатки станет разнообразнее.