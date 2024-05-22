Диетолог Бобровский: отравиться роллами можно из-за их неправильного приготовления
Случаи отравления роллами и суши встречаются регулярно. Это происходит из-за неправильного приготовления японского блюда, сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, технология приготовления роллов подразумевает вероятность обсеменения возбудителями пищевых инфекций. Очень важно, чтобы производители соблюдали все правила.
При этом Бобровский отметил, что любая полусырая пища подразумевает вероятность отравления.
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