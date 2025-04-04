Диетолог Бобровский: кефир может вызывать изжогу у чувствительных людей

В состав кефира входит аминокисолота триптофан, которая способствует выработке серотонина и мелатонина. О последствиях употребления этого кисломолочного продукта рассказал кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» .

Доктор отметил, что кефир может привести к повышению кислотности у чувствительных людей, вызывая изжогу. Однако на некоторых продукт производит расслабляющий эффект, сообщили «Известия».

Бобровский подчеркнул, что не все переносят кисломолочные продукты, особенно при наличии гастрита или регулярных отрыжек. В таких случаях стоит обратить внимание на жирность кефира, чтобы избежать ухудшения состояния, заключил эксперт.