Диетолог Безнебеева посоветовала в жару пить травяной чай и воду

Во время летней жары следует избегать употребления сладких газировок и молочных коктейлей, так как они могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала врач-диетолог Виктория Безнебеева, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, высокое содержание сахара в этих напитках может усилить обезвоживание, что не поможет утолить жажду. В такие дни предпочтительнее выбирать обычную воду, компот с минимальным количеством подсластителей, травяные чаи и негазированную минеральную воду.

При покупке напитков врач посоветовала обращать внимание на продукцию без добавления сахара, кофеина и таурина, поскольку последний может негативно сказаться на работе сердца при высоких температурах.