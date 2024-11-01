Диетолог Бережная призвала людей с проблемами ЖКТ убрать из рациона газированные напитки, сладкое и сосиски

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в разговоре с радио Sputnik рассказала, какие продукты необходимо убрать из рациона людям с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

В первую очередь медик обратила внимание на газированные напитки, сладости, рафинированные продукты по типу колбас и сосисок. Она посоветовала оставить натуральные продукты со щадящей обработкой. По словам Бережной, именно они дадут организму все необходимые питательные компоненты из состава.

«В рационе, например, могут и должны быть крупы даже со всеми слизистыми компонентами, дабы регенерировать нашу слизистую», — добавила Бережная.

Диетолог отметила, что в период болезни из рациона следует исключить молочные и кисломолочные продукты. Дело в том, что они поддерживают воспалительные процессы в ЖКТ.