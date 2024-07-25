Диетолог Бережная: ежевика богата витамином С

Ежевика обладает антиоксидантными свойствами и содержит большое количество витамина С. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, ягода достаточно низкокалорийная, в ней не более 20 ккал на 100 граммов. По содержанию витамина С ежевика стоит в одном ряду с черной смородиной. Ее можно употреблять даже людям с повышенной кислотностью.

Ягоды можно заморозить на зиму или сделать из них варенье. Однако больше всего пользы содержится именно в свежей ежевике, отметила Бережная.

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