Диетолог Бережная: ежевика богата витамином С

Ежевика обладает антиоксидантными свойствами и содержит большое количество витамина С. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, ягода достаточно низкокалорийная, в ней не более 20 ккал на 100 граммов. По содержанию витамина С ежевика стоит в одном ряду с черной смородиной. Ее можно употреблять даже людям с повышенной кислотностью.

Ягоды можно заморозить на зиму или сделать из них варенье. Однако больше всего пользы содержится именно в свежей ежевике, отметила Бережная.