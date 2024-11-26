Диетолог Белоусова: субпродукты нельзя употреблять в пищу при повышенном уровне мочевой кислоты

Субпродукты, которыми называют внутренние органы животных, считаются полезной и недорогой пищей, однако некоторым людям они строго запрещены. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Медик пояснила, что обычно субпродукты запрещают, когда у человека в анализе крови обнаруживается повышенный уровень мочевой кислоты. Употребление субпродуктов может спровоцировать подагру.

«Людям с повышенным уровнем холестерина употребление субпродуктов лучше ограничить, потому что почти во всех из них холестерина больше, чем в том же мясе», − сказала нутрициолог.

Особенно осторожными следует быть с мозгами. Как пояснила Белоусова, в мозгах животных содержится достаточно большое количество холестерина.