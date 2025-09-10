Диетолог Белоусова рекомендовала начинать день с правильно приготовленной каши

Нутрициолог и диетолог Анна Белоусова в разговоре с ИА НСН поделилась своим мнением о лучшем начале дня. Она считает, что каша — оптимальный выбор для завтрака.

«Что касается хлопьев, подушечек, всего, что заливается молоком, то это не самый лучший вариант. Чтобы приготовить эти хлопья, используется рафинированная мука. Этот завтрак ближе к быстрым углеводам», — привел слова специалиста сайт RT.

По мнению Белоусовой, такие продукты содержат мало витаминов и минералов. Настоящие каши, по ее словам, следует готовить из натуральных круп, например, овсянка должна вариться не менее 20 минут.

«В кашу можно добавить немного масла — два–три грамма. Добавление жиров замедляет переваривание — вы будете сыты дольше. Также можно добавить фрукты, что тоже позволит чувствовать сытость дольше», — рекомендовала эксперт.