Диетолог Белоусова рассказала, что здоровые люди могут употреблять виноград практически без ограничений

Здоровые люди могут употреблять виноград практически без каких-либо ограничений. Многие ошибочно думают, что этот продукт сильно калорийный, рассказала радиостанции Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.

По словам медика, лишь при ожирении и сахарном диабете второго типа виноград рекомендуется временно исключить из рациона. Для тех людей, которые не имеют противопоказаний по здоровью, даже можно устраивать разгрузочные дни на винограде.

«Обычно половину суточной нормы винограда употребляют без шкурки, чтобы не перегрузить кишечник обилием грубой клетчатки», — добавила диетолог.

Она отметила, что во время разгрузочных дней воду пить нельзя, а вот есть подсушенный хлеб необходимо.