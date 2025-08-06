Диетолог Белоусова предостерегла диабетиков от ежедневного употребления арбузов

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в интервью ИА НСН предупредила россиян о рисках отравления некачественными арбузами, насыщенными нитратами.
По словам специалиста, любые овощи, выращенные на земле, содержат небольшие дозы природных нитратов, однако чрезмерное использование азотистых удобрений способно вызвать проблемы со здоровьем. Эксперт рекомендовала отдавать предпочтение плодам из Волгоградской области вместо привычных астраханских сортов.
Особое внимание врач посоветовала обратить диабетикам: высокий уровень сахара делает ягоду нежелательной для ежедневного потребления. Арбуз оказывает положительное влияние на почки и печень благодаря своим мочегонным свойствам, но сочетание с другими продуктами лучше ограничить временным интервалом примерно в полтора часа, подчеркнула Белоусова.
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