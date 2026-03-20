Диетолог Белоусова предложила включить в рацион молоко и бананы для повышения уровня счастья

С медицинской и биохимической точки зрения для повышения уровня счастья полезны продукты, способствующие выработке серотонина или содержащие его предшественников. Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ОТР .

По ее словам, к таким продуктам относятся шоколад и бананы, однако употреблять их нужно в умеренных количествах.

«Повышает настроение и дает организму счастье, как ни странно, самое обычное молоко. Оно содержит аминокислоту триптофан», — отметила врач.

Похожий эффект оказывают белый хлеб и сладкие булки, но их не стоит включать в постоянный рацион, особенно тем, кто следит за весом.