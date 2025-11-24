Диетолог Белоусова посоветовала смешать семена черного тмина с кефиром для чистки кишечника

Семена черного тмина действительно могут помочь в борьбе с ожирением, однако для достижения желаемого эффекта требуется съедать значительное количество продукта — от 100 до 150 граммов в сутки. Об этом заявила врач-диетолог Анна Белоусова в интервью ИА НСН .

Исследование японских ученых, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, подтверждает пользу семян черного тмина при ожирении. Однако, по словам Белоусовой, рассчитывать на тмин как на «волшебную палочку» не стоит.

«То, что черный тмин помогает похудеть, поняли не только японцы: уже пять-семь лет семена черного тмина считаются очередным "суперфудом", который везде позиционируют. Но не забудем, что то, что делается в пробирке, в лабораторных условиях, нужно переносить на живого человека», — отметила врач-диетолог.

Специалист добавила, что семена можно пить, смешав с кефиром, это поможет очистить кишечник.