Диетолог Белоусова посоветовала пить кофе только в первой половине дня

Врач-диетолог Анна Белоусова в интервью Национальной Службе Новостей посоветовала отдавать предпочтение зерновому кофе и ограничить его употребление до 100 миллилитров в сутки.
Специалист подчеркнула, что кофе на голодный желудок нежелателен, особенно при проблемах с желудком. Кроме того, кофеин ухудшает усвоение кальция, что особенно опасно для женщин в период менопаузы, когда риск остеопороза возрастает.
Белоусова также рекомендовала пить кофе только в первой половине дня, поскольку он обладает тонизирующим эффектом. Эксперт уточнила, что людям с чувствительной сердечно-сосудистой системой стоит избегать кофе или заменять его декофеинированными напитками.
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