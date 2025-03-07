Диетолог Белоусова посоветовала пить кофе только в первой половине дня

Врач-диетолог Анна Белоусова в интервью Национальной Службе Новостей посоветовала отдавать предпочтение зерновому кофе и ограничить его употребление до 100 миллилитров в сутки.

Специалист подчеркнула, что кофе на голодный желудок нежелателен, особенно при проблемах с желудком. Кроме того, кофеин ухудшает усвоение кальция, что особенно опасно для женщин в период менопаузы, когда риск остеопороза возрастает.

Белоусова также рекомендовала пить кофе только в первой половине дня, поскольку он обладает тонизирующим эффектом. Эксперт уточнила, что людям с чувствительной сердечно-сосудистой системой стоит избегать кофе или заменять его декофеинированными напитками.