Диетолог Белоусова отметила, что не каждая еда сочетается с определенными напитками

Врач-диетолог Анна Белоусова поделилась с ИА НСН мнением о том, как напитки влияют на пищеварение при употреблении пищи. Она отметила, что даже алкоголь не навредит, если знать меру.

«Не каждая еда сочетается с какими-то напитками. Овощной салат может привести к сомнительным последствиям. А каша со свежим молоком — прекрасно. Газированная вода способствует перерастяжению желудка и может спровоцировать развитие отрыжки. Отдельная категория: алкогольные напитки», — сказала она.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева развеяла распространенные мифы о том, что запивать еду водой, чаем или кофе вредно. По ее словам, жидкость во время еды не приводит к растяжению желудка.