Диетолог Белоусова отметила, что избыток сладких газировок в рационе снижает стрессоустойчивость человека

Исследование Технологического университета Донг Най (Вьетнам), результаты которого опубликовали в журнале Food & Function, показало, что регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов.

По словам Белоусовой, сладкие газированные напитки в больших количествах негативно влияют на надпочечники, которые отвечают за гормоны и антигормоны стресса. Это делает человека менее стрессоустойчивым.

Кроме того, переедание сладостей может приводить к подавленности и депрессии, хотя сначала они действуют как антидепрессант. Регулярное употребление сладкого вызывает сонливость и притупленность сознания. А излишнее употребление сладких газированных напитков и сладостей способствует набору лишней массы тела, что также может стать причиной депрессии, заключила эксперт.