Диетолог Белоусова: не стоит сочетать виноград с молочными продуктами

Виноград не рекомендуется употреблять одновременно с молочными и кисломолочными продуктами. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в винограде много сахаров и клетчатки, из-за чего сочетание с молочными продуктами будет критичным. Это правило не относится к сыру, его можно спокойно есть вместе с виноградом и орехами.

Некоторые диетологи не рекомендуют сочетать виноград с дыней и огурцами, однако это неправильно. У этих продуктов нет критичных точек пересечения, как с молочными, отметила Белоусова.

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