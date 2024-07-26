Диетолог Белоусова: не стоит сочетать виноград с молочными продуктами

Виноград не рекомендуется употреблять одновременно с молочными и кисломолочными продуктами. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в винограде много сахаров и клетчатки, из-за чего сочетание с молочными продуктами будет критичным. Это правило не относится к сыру, его можно спокойно есть вместе с виноградом и орехами.

Некоторые диетологи не рекомендуют сочетать виноград с дыней и огурцами, однако это неправильно. У этих продуктов нет критичных точек пересечения, как с молочными, отметила Белоусова.