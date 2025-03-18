Диетолог Белоусова: молоко и сливки можно рассматривать как антидепрессант

Диетолог Анна Белоусова сравнила пищевую ценность молока и сливок. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам врача, оба продукта могут быть полезны для здоровья. Особенно ценны эти напитки высоким содержанием кальция. Однако усваивается он лучше из сливок, поскольку они жирнее.

«Поэтому тут как бы надо сравнивать, насколько человеку актуально или не актуально следить за поступающими жирами», — отметила медик.

Если важна калорийность питания, добавила специалист, лучше выбирать молоко. Умеренное потребление может способствовать похудению, так как это белковый продукт.

Помимо прочего, и молоко, и сливки обладают свойствами антидепрессантов, отметила Белоусова. Напитки содержат L-триптофан — аминокислоту, являющуюся частью молочного белка. Эта аминокислота — предшественник серотонина, который оказывает на организм эффект антидепрессанта, пояснила врач.