Диетолог Белл: овсяная каша на завтрак регулирует уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца

Один из секретов долголетия жителей Южной Калифорнии кроется в овсяной каше на завтрак. О полезных свойствах этого блюда рассказал диетолог Хелен Белл из Help&Advice сайту Surrey Live. Ее слова приводит RuNews .

По словам специалиста, завтракать овсяной кашей полезно для укрепления иммунитета. Кроме того, крупа помогает регулировать уровень холестерина и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

В число полезных привычек долгожителей из Калифорнии также вошло ограничение калорий, обилие растительных продуктов в рационе и качественное времяпрепровождение с членами семьи.