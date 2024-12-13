Диетолог Белл: овсяная каша на завтрак регулирует уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца

Один из секретов долголетия жителей Южной Калифорнии кроется в овсяной каше на завтрак. О полезных свойствах этого блюда рассказал диетолог Хелен Белл из Help&Advice сайту Surrey Live. Ее слова приводит RuNews.
По словам специалиста, завтракать овсяной кашей полезно для укрепления иммунитета. Кроме того, крупа помогает регулировать уровень холестерина и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
В число полезных привычек долгожителей из Калифорнии также вошло ограничение калорий, обилие растительных продуктов в рационе и качественное времяпрепровождение с членами семьи.
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