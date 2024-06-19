Диетолог Барредо рассказала, что шоколад обладает мощным противовоспалительным эффектом

Одно из недооцененных свойств шоколада, — это то, что он обладает противовоспалительным эффектом. Об этом News.ru рассказала диетолог Алена Барредо.

По ее словам, продукт содержит флавоноиды. А они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, тонус кожи и работу мозга.

«Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней», — отметила диетолог.

Он добавила, что также шоколад улучшает работу кишечника. Продукт с высоким содержанием какао — это своего рода пребиотик.

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