Диетолог Барредо рассказала, что шоколад обладает мощным противовоспалительным эффектом
Одно из недооцененных свойств шоколада, — это то, что он обладает противовоспалительным эффектом. Об этом News.ru рассказала диетолог Алена Барредо.
По ее словам, продукт содержит флавоноиды. А они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, тонус кожи и работу мозга.
«Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней», — отметила диетолог.
Он добавила, что также шоколад улучшает работу кишечника. Продукт с высоким содержанием какао — это своего рода пребиотик.