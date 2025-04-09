Диетолог Арзамасцев: зеленые овощи и фрукты помогут похудеть к лету

Зеленые овощи и фрукты способствуют похудению. Они содержат много клетчатки, которая помогает пищеварению и создает ощущение сытости. Об этом «Москве 24» рассказал диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам врача, дефицит калорий — основа снижения веса. Чтобы его достичь, нужно потреблять меньше калорий, чем расходовать. Тогда масса тела начнет уменьшаться, даже если рацион остается прежним.

Эксперт рекомендовал добавлять по 150 граммов овощей в каждый прием пищи. Особенно полезны огурцы, болгарский перец, цветная или обычная капуста. Также стоит обратить внимание на яблоки, твердые груши и абрикосы, но есть их с осторожностью из-за фруктозы. Лучше съедать не более одного фрукта в день.

Продукты с обилием клетчатки не подойдут пациентам с проблемами ЖКТ, особенно в стадии обострения. Это касается гастрита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, заключил Арзамасцев.